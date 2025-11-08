Отказ россиянам в многократных визах назвали в Финляндии большой ошибкой

Политик Мема: Европе следует не ограничивать, а выдавать россиянам визы

Евросоюз от бессилия ограничил россиянам выдачу многократных виз. Эта мера навредит, прежде всего, европейской экономике, сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X .

«Ограничения на выдачу виз для граждан России в Европу — яркий пример бессилия ЕС. Такие меры задуманы и разработаны недалекими умами», — сказал он.

Мема напомнил, что из-за введенных ограничений Финляндия уже теряет до миллиона евро прибыли. Новые запреты противоречат собственным интересам Евросоюза. Он призвал наоборот вернуть свободу передвижений, упростив процедуру получения виз.

Еврокомиссия запретила с 7 ноября выдавать россиянам мультивизы. Отдельные страны по своему усмотрению смогут сокращать срок действия ранее оформленных документов. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что это не скажется на потоке туристов.