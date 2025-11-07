Еврокомиссия запретила выдавать многоразовые визы россиянам

Еврокомиссия запретила выдавать новые многоразовые визы российским гражданам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕК.

С 7 ноября путешественникам из России придется подавать заявление на шенгенскую визу каждый раз при планировании поездки в страны Евросоюза.

В ЕК отметили, что мера позволит проводить более тщательную проверку заявителей и снизить любые возможные риски с точки зрения безопасности.

По словам Еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, ужесточение правил оформления виз потребовалось для защиты внешних границ ЕС.

«Согласно новым принятым положениям, все заявления на получение визы, подаваемые гражданами Российской Федерации, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля», — подчеркнул он.

Многоразовая виза останется доступна россиянам только в особых случаях, например, при наличии второго гражданства одного из европейских государств или по медицинской необходимости.

Ранее вице-президент российского Альянса турагентств Алексан Мкртчян назвал нулевой вероятность полной отмены виз для России. По его словам, такой сценарий маловероятен по причине наличия закона о свободном перемещении по странам Европы.