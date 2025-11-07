Страны ЕС смогут сокращать россиянам срок действия уже выданных мультивиз

Страны Евросоюза смогут по своему усмотрению сокращать сроки действия уже выданных ранее российским гражданам мультивиз. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Еврокомиссии.

Из него следует, что запрет на выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам не исключает возможности государств, входящих в ЕС, ограничивать действия виз, предоставленных заявителям до этого.

«Решение не ограничивает возможность стран-членов в обоснованных случаях и с учетом обстоятельств заявителя сокращать срок действия виз, уже выданных лицам, попадающим под действие решения», — указали в документе.

Ранее стало известно, что с 7 ноября путешественникам из России придется подавать заявление на шенгенскую визу каждый раз при планировании поездки в страны ЕС.