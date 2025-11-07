«Трагедии не видим»: в Альянсе турагентств России оценили решение ЕК по мультивизам

Решение Еврокомиссии об отмене шенгенских мультивиз для россиян не приведет к снижению поездок. Об этом в комментарии 360.ru заявил вице-презилент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Он пояснил, что большинство стран Евросоюза уже давно выдавали россиянам визы только на срок поездки. Полуторамесячные или полугодовые шенгены оформляли только Франция и Италия. Но даже по этим документам россияне не совершали более одной поездки.

«Ну кто из нас за полтора месяца не то что три, а хотя бы два раза поедет во Францию? Люди один раз съездят и все. Италия выдавала годовые визы по 3% заявок, но даже по ним люди в основном въезжали однократно», — заявил Мкртчян.

Вице-президент Альянса турагентств России добавил, что в этом году количество российских туристов в страны Евросоюза выросло на 25%, и в следующем, по прогнозам, эти данные увеличатся еще на 20%

«Поэтому большой трагедии мы не видим. Главное, что визы выдаются нормально, процент отказов минимальный», — добавил собеседник 360.ru.

Мкртчян напомнил, что мультивиза позволяла россиянам въезжать на территорию Евросоюза неоднократное количество раз в период действия. При этом годовой максимальный срок пребывания туристов на территории блока не должен превышать 90 дней.

Эксперт пояснил, что даже те, кто ездил по четыре раза за границу, ни разу не превысили этот срок, поэтому новое решение Еврокомиссии на обычных туристах никак не отразится.

Еврокомиссия в пятницу, 7 ноября, объявила об отмене многократных шенгенских виз для россиян. Теперь для каждого посещения стран ЕС туристам придется оформлять отдельный документ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова с юмором оценила решение европейских бюрократов. Она заявила, что ЕК решила оставить страны блока без кредитоспособных туристов, заменив их живущими на пособия нелегальными мигрантами и украинскими уклонистами.