Отец Маска сообщил о развитии у его сына ПТСР из-за работы в Белом доме

Американский предприниматель Илон Маск на фоне работы в Белом доме заболел. У него развилось посттравматическое стрессовое расстройство, заявил его отец Эррол Маск заявил в интервью Daily Mail .

«Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остались только он и [президент США Дональд] Трамп», — подчеркнул Эррол Маск.

По его словам, они до сих пор не знают, что с этим делать. Пока еще Трамп и бизнесмен не могут восстановиться, «прийти в нормальное состояние». По этой причине они и «воюют друг с другом».

До этого отец предпринимателя посоветовал сыну признать поражение в конфликте с главой Белого дома.

Ранее Маск опубликовал странный твит с прогнозом на будущее, но без подробностей. Бизнесмен написал, что «наиболее занимательный исход» окажется самым вероятным.