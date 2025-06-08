Отец Маска прилетел в Москву

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол прилетел в Москву. Об этом сообщили «Известия» .

Бизнесмен и торговец драгоценными камнями приехал для участия в «Форуме будущего 2050».

В интервью Маск заявил, что его сын ошибся, когда поссорился с президентом США Дональдом Трампом. Он объяснил это тем, что основатель Tesla и Space X уже пять месяцев находится в состоянии непрерывного стресса и просто устал. Как и Трамп.

«Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее», — сказал он.

По его словам, Трамп и Маск пока не могут примириться, но победа в этом конфликте будет на стороне американского лидера.

Также он объяснил, что его сын придерживается своих принципов, поэтому отказывается поддерживать «глупые идеи» демократов. Трампу же просто нужно заручиться поддержкой избирателей.

В заключение Эррол Маск назвал мелочью разлад между его сыном и Трампом, которая «закончится завтра». Ранее он призвал предпринимателя признать поражение в конфликте с главой Белого дома.