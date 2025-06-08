Маск опубликовал пост с прогнозом на будущее без объяснений и создал интригу

Пост Маска о наиболее занимательном исходе вызвал интерес в Сети

Поссорившийся с президентом США Дональдом Трампом американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X странный пост с прогнозом без подробностей, который обратил на себя пристальное внимание со стороны как пользователей платформы, так и журналистов. Все начали выдвигать версии, что имел в виду автор.

«Наиболее занимательный исход — самый вероятный», — написал Маск.

Фраза известна по доске анонимных сообщений Reddit: пользователи используют ее, чтобы подчеркнуть, что жизнь может разворачиваться по самому неожиданному сценарию.

На пост Маска также обратил внимание американский журналист Майкл Симонс. В своем блоге он написал, что предприниматель неоднократно публиковал советы, как жить полной жизнью, сохранять общение со всеми, создавать успешные продукты и делать точные прогнозы.

После публичного скандала вокруг законопроекта о налогах конфликт президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска начал затухать. По всей видимости, противники решили восстановить отношения.

По данным The Washington Post, американский лидер запретил своему заместителю Джей Ди Вэнсу критиковать Маска. Источники журналистов заявили, что президент надеется на «восстановление мостов» и не хочет обострения ситуации.

Косвенно предстоящее перемирие подтвердил и предприниматель. В ответ на пост бизнесмена Билла Акмана, что Трамп и Маск должны помириться, владелец социальной сети X написал в комментарии: «Ты не ошибаешься».