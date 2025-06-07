Отец Маска объяснил ссору сына с Трампом постоянным стрессом

Основатель Tesla и Space X Илон Маск совершил ошибку, поссорившись с президентом США Дональдом Трампом на фоне непрерывного стресса. Об этом заявил РЕН ТВ его отец Эррол Маск на «Форуме будущего — 2050» в Москве.

«Илон совершил ошибку. У него стресс, он устал, пять месяцев непрерывного стресса. И вот остались только он и Трамп. И потом, они не знают, что делать, и воюют друг с другом, пока не придут к нормальным условиям», — сказал он.

Эррол Маск сравнил конфликт сына и Трампа с бунтом в тюрьме «Аттика», известным по наибольшему числу жертв в истории тюремных восстаний в США.

Ранее отец миллиардера отмечал, что в любой группе животных всегда идет борьба за власть. Однако в США сейчас главный Дональд Трамп, а Илону в итоге придется смириться с этим.

«Ситуация уже вышла за рамки, но это тот самый случай, когда в схватке альфа-самцы выясняют отношения. Я говорил Илону, что уже сказал свое, а теперь нужно дать ситуации улечься. Надеюсь, что именно так он и сделает», — сказал Маск-старший.

В четверг между Трампом и Маском из-за предложенного президентом США законопроекта о сокращении федеральных расходов произошла публичная перепалка. Бизнесмен назвал инициативу мерзостью, в ответ Трамп заявил, что позиция Маска его разочаровала.