Орбан заявил о шансе для ЕС выйти из-под влияния США

Евросоюз получил уникальный шанс проводить независимую стратегию для прекращения боевых действий на Украине. До сих пор блок только копировал провоенные действия США. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в докладе на имя главы Евросовета Шарля Мишеля. Полный текст политик опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Орбан пояснил, что по итогам своей мирной миссии он готов инициировать переговоры на высоком уровне с руководством Китая по организации крупной конференции, а также начать диалог с Россией с сохранением контактов с украинским правительством.

«До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий», — написал Орбан.

Политик подчеркнул, что пока лидеры Евросоюза только повторяли действия США, не имея возможности к разработке собственного курса. Глава венгерского правительства добавил, что такие действия помогут вернуть признание стран Глобального Юга, которое Евросоюз утратил после начала украинского кризиса. По его словам, еще одним важным игроком, который может внести свою лепту в урегулирование конфликта, станет Турция.

Орбан добавил, что получил согласие от кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае победы на выборах стать посредником между Россией и Украиной, так как у него есть уже готовый план дальнейших действий.

Он подчеркнул, что противники нацелены на более глубокое вовлечение в конфликт, поэтому без внешнего вмешательства этот кризис не остановить.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналистами заявил, что его идея мирного урегулирования ситуации на Украине идет по плану. Он пояснил, что главная суть его концепции отличается от той, что продвигает США, заставляя Европейский союз действовать по своим правилам.

Виктор Орбан после того, как Венгрия заняла пост председателя в ЕС отправился в поездку, которую он назвал «миссией мира». В ходе своего турне он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Последней точкой стал саммит НАТО в Вашингтоне, где Орбан провел переговоры с Дональдом Трампом.