Оппозиция выбилась в лидеры на выборах в Молдавии после подсчета 50% голосов

Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают 52,08%. Такие данные обнародовали на сайте ЦИК республики после подсчета 50,04% протоколов с избирательных участков.

Правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) набрала 42,40% голосов, По предварительным данным, в парламентских выборах приняли участие свыше 1,6 миллиона человек. Их них 54,34% — женщины (более 870 тысяч), а 45,66% — мужчины (более 731 тысячи).

ЦИК Молдавии признал парламентские выборы состоявшимися после 17:00 по местному времени. На тот момент участниками голосования стали более 33% избирателей или 969 тысяч человек.

Наблюдатели зафиксировали 858 нарушений на выборах Молдавии. Одним из самых частых из зарегистрированных случаев стало нарушение тайны голосования. Президент республики Майя Санду допустила, что результаты парламентских выборов могут аннулировать.