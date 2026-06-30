Полянский: ЕС может вступить в конфликт с Россией раньше 2030 года

Из-за провокаций Евросоюз может вступить в конфликт с Россией до намеченного западными аналитиками срока. Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил РИА «Новости» .

В Европе ведется активная милитаризация. Полянский сообщил, что к этому правительства подталкивает продвигаемый нарратив о якобы имеющихся у России планах нападения. Он допустил, что при таком подходе конфликт может произойти раньше 2030 года.

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — предупредил дипломат.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Россия не планировала сражаться со странами альянса. Об этом генералу доложила разведка.