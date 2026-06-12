В НАТО признали, что Россия не ищет конфликта с альянсом

Россия не нацелена на конфликт с НАТО, заявил главнокомандующий вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на аэрокосмической выставке ILA 2026 в Берлине. Об этом сообщила газета Financial Times .

Генерал подчеркнул, что внимательно ознакомился с разведданными и выразил уверенность, что Россия не ищет конфликта. По его словам, в Москве действительно понимают смысл термина «оборонный альянс» и знают, что у Североатлантического альянса есть некоторые асимметричные преимущества.

В то же время генерал-лейтенант Вооруженных сил ФРГ и инспектор армии Кристиан Фройдинг заявил, что в НАТО есть широкий консенсус по поводу начала конфликта с Россией до 2030 года, сообщило РБК со ссылкой на Politico.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал шесть возможных зон, где может произойти столкновение Европы с Россией. По его мнению, это Белоруссия, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море.