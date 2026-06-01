Западные страны готовятся к войне, хотя со стороны Белоруссии и России нет никакой угрозы. Об этом телеканалу СТВ заявил государственный секретарь совета безопасности республики Александр Вольфович.

По его словам, на вооруженный конфликт нацелены все военные бюджеты Запада. Во всех документах стратегического планирования закладывается дата прямого противостояния — 2030 год.

«В качестве врагов они видят Российскую Федерацию и Республику Беларусь, хотя никакой угрозы к нашим западным партнерам нет. И быть не может», — подчеркнул Вольфович.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что политика коллективного Запада выступает ключевой угрозой безопасности и международному обществу. По его словам Лаврова, Запад хочет сдержать развитие мировых центров в Азии, Африке и Латинской Америке для сохранения собственного доминирования.