Лавров: Европа хочет достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году

Европейские страны хотят разными способами тянуть время, чтобы к 2030 году достичь боеготовности к конфликту с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь» .

«Общеизвестно, что европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой „политический капитал“, потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима, на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. Достигнуть „боеготовности“ для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами», — написал он.

Глава МИД также привел слова начальника бельгийского генштаба о том, что у европейцев осталось еще несколько лет благодаря крови украинцев. По словам Лаврова, так они покупают себе время.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что материал сначала планировали опубликовать в Politico Europe. Однако редакция европейского издания в последний момент отказалась от статьи

Ранее Лавров отреагировал на регулярные атаки киевского режима по территории РФ и предупредил, что российские войска начнут регулярно наносить массированные удары по инфраструктуре Украины, обеспечивающей боеспособность ее вооруженных сил.