В ООН высказалась о гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, но вместо осуждения теракта призвали «все стороны» к сдержанности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил на брифинге журналистам, что в организацию поступили сообщения о гибели двух российских военных в Москве.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности», — подчеркнул он.

Российский генерал и его помощник Илья Поликарпов погибли на Рязанском проспекте утром 17 декабря. После взрыва выжил только водитель офицера.

По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, Кириллов рассказывал, что за ним начал охотиться противник. Это было связано с деятельностью генерала по раскрытию информации о тайных биолабораториях на территории Украины.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что убийство Кириллова готовили профессионалы.