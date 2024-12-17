Кириллов знал, что за ним начали охотиться

Погибший в результате взрыва в Москве начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказывал, что за ним начал охотиться противник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников.
«Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины», — уточнил он.
Губернатор выразил уверенность, что для раскрытия убийства Кириллова примут все необходимые меры. Он также назвал генерал-лейтенанта близким другом и выразил семье и близким погибшего соболезнования.
Единственным выжившим после взрыва на Рязанском проспекте оказался водитель начальника войск РХБЗ. Сам Кириллов и его помощник погибли.
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