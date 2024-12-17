Убийство Кириллова готовили профессионалы

Подготовку к убийству начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, вероятно, выполняли профессионалы. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его мнению, в ходе осуществления теракта исполнители детально изучили график работы и образ жизни генерала, также во время совершения преступления за ним вели слежку.

При этом, как заметил Михайлов, исполнитель теракта не обязательно был профессионалом. Это мог сделать и любитель, обладающий навыками создания самодельных взрывных устройств.

Собеседник издания заявил, что после проведения экспертизы выяснится, был ли исполнитель профессионалом или человеком без специального образования. По словам генерала ФСБ, нельзя дать точный ответ на этот вопрос до проведения необходимых исследований.

Утром 17 декабря рядом с многоэтажным домом на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. По версии СК, самодельное взрывное устройство сработало, когда мужчины заходили в подъезд. Мощность взрывчатки превысила один килограмм тротила.