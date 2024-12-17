Водитель Кириллова выжил после взрыва

Mash: после подрыва начальника войск РХБЗ Кириллова в Москве выжил его водитель

Фото: РИА «Новости»

Единственным выжившим после подрыва генерала-лейтенанта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова оказался его водитель. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в момент детонации самодельного взрывного устройства мужчина сидел за рулем служебной машины Toyota Camry. В настоящее время водитель находится в больнице с осколочными ранениями рук и лица, а также с контузией.

Ранним утром 17 декабря рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел мощный взрыв, 360.ru показывал кадры с места ЧП. В результате происшествия погибли двое — начальник РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал гибель Кириллова террористическим актом. Следственный комитет завел уголовное дело, расследование ведет Главное управление СК.

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