Водитель Кириллова выжил после взрыва

Mash: после подрыва начальника войск РХБЗ Кириллова в Москве выжил его водитель

Единственным выжившим после подрыва генерала-лейтенанта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова оказался его водитель. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в момент детонации самодельного взрывного устройства мужчина сидел за рулем служебной машины Toyota Camry. В настоящее время водитель находится в больнице с осколочными ранениями рук и лица, а также с контузией.

Ранним утром 17 декабря рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел мощный взрыв, 360.ru показывал кадры с места ЧП. В результате происшествия погибли двое — начальник РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал гибель Кириллова террористическим актом. Следственный комитет завел уголовное дело, расследование ведет Главное управление СК.