Водитель Кириллова выжил после взрыва

Единственным выжившим после подрыва генерала-лейтенанта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова оказался его водитель. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, в момент детонации самодельного взрывного устройства мужчина сидел за рулем служебной машины Toyota Camry. В настоящее время водитель находится в больнице с осколочными ранениями рук и лица, а также с контузией.
Ранним утром 17 декабря рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел мощный взрыв, 360.ru показывал кадры с места ЧП. В результате происшествия погибли двое — начальник РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.