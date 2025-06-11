Огромный российский триколор развернули в Тель-Авиве

В честь приближающегося Дня России в одном из парков Тель-Авива активисты развернули гигантский российский триколор. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Организаторы акции рассказали, что площадь флага составляет 600 квадратных метров. Активисты записали видео, в котором поздравили с праздником российских военных, находящихся в зоне проведения спецоперации.

В преддверии Дня России множество мероприятий пройдут в разных регионах. В Раменском состоится массовый забег проекта «Пять верст», а в Чехове — мотопробег. Состоящая из волонтеров и участников СВО мотоколонна проехала через Ростовскую область в Луганск, а 12 июня она прибудет в Севастополь.

Патриотическую акцию также запустила организация «Движение Первых». Россиянам предложили украсить окна своих квартир и домов символами праздника. Активисты сделали более 30 вариантов трафаретов с Московским Кремлем, Красной площадью, курантами на Спасской башне, матрешками и российским гербом.