Жители Чехова примут участие во всероссийской акции «Окна России»
Вся страна отметит День России 12 июня. Накануне важного государственного праздника общественная организация «Движение Первых» запустило всероссийскую акцию «Окна России».
Целью мероприятия является формирование патриотизма и уважения к истории и традициям нашего государства. Ежегодная Всероссийская акция в этом году приобретает особую значимость, поскольку приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Активисты разработали более 30 вариантов трафаретов с символикой Победы: георгиевские ленточки, гвоздики, голуби, изображения известных памятников, таких как «Ржевский мемориал Советскому солдату» и «Алеша». Подробную информацию и трафареты можно найти на сайте «Движения Первых».
Участникам акции предложили украсить окна своих квартир, домов, образовательных учреждений, а также молодежных и детских объединений символами праздника.Среди них: изображения Московского Кремля, Красной площади, курантов на Спасской башне, матрешки, березы, балалайки, флага России или герба с двуглавым орлом.