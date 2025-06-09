Жители Чехова примут участие во всероссийской акции «Окна России»

Целью мероприятия является формирование патриотизма и уважения к истории и традициям нашего государства. Ежегодная Всероссийская акция в этом году приобретает особую значимость, поскольку приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Активисты разработали более 30 вариантов трафаретов с символикой Победы: георгиевские ленточки, гвоздики, голуби, изображения известных памятников, таких как «Ржевский мемориал Советскому солдату» и «Алеша». Подробную информацию и трафареты можно найти на сайте «Движения Первых».

Участникам акции предложили украсить окна своих квартир, домов, образовательных учреждений, а также молодежных и детских объединений символами праздника.Среди них: изображения Московского Кремля, Красной площади, курантов на Спасской башне, матрешки, березы, балалайки, флага России или герба с двуглавым орлом.