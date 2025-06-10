Праздничный забег ко Дню России пройдет в Раменском

Одним из главных событий празднования Дня России в муниципалитете станет массовый забег проекта «Пять верст». Спортивное мероприятие пройдет уже в 163-й раз.

Старт забега будет дан в 9:00 в четверг, 12 июня. На смотровой площадке со стороны спортивного комплекса «Борисоглебский» на улице Махова участников ждет насыщенная программа с исполнением гимна России, живой музыкой и народными песнями, розыгрышем призом, угощениями и чаепитием. Там также обустроят красочные фотозоны для памятных снимков.

Организаторы порекомендовали жителям муниципалитета принести с собой флаги, чтобы праздник стал еще более ярким и запоминающимся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.