Мотопробег ко Дню России стартовал в Чехове

В преддверии праздника из Чехова на новые территории отправилась мотоколонна, состоящая из ветеранов специальной военной операции и волонтеров. За неделю участники мотопробега «Чехов — Севастополь» планируют преодолеть почти две тысячи километров.
В пробеге участвуют 15 мотоциклистов. Идейным вдохновителем мероприятия стал участник СВО Артем Чурилов.
«Заезжаем мы через Ростовскую область в Луганск, далее Донецкая область, потом Запорожская область, Херсонская, а 12 июня едем в Севастополь», — рассказал Артем Чурилов.
С собой участники пробега везут гуманитарную помощь, а также письма от детей, которые вручат бойцам СВО. Мотоциклисты планируют возложить цветы к знаковым мемориалам. В городе-герое Севастополе в День России ветераны специальной военной операции вместе с сослуживцами примут участие в торжественных мероприятиях.
Глава Чехова Михаил Собакин отметил, что это не только пробег по местам боевой славы, в поддержку тех, кто сегодня продолжает защищать русский мир, это еще и гуманитарная миссия. Мероприятие планируют сделать традиционным, чтобы охватить как можно больше людей.
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