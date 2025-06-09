09 июня 2025 16:37 Мотопробег ко Дню России стартовал в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Спецоперация

Мотоциклы

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Донбасс

В преддверии праздника из Чехова на новые территории отправилась мотоколонна, состоящая из ветеранов специальной военной операции и волонтеров. За неделю участники мотопробега «Чехов — Севастополь» планируют преодолеть почти две тысячи километров.

В пробеге участвуют 15 мотоциклистов. Идейным вдохновителем мероприятия стал участник СВО Артем Чурилов. «Заезжаем мы через Ростовскую область в Луганск, далее Донецкая область, потом Запорожская область, Херсонская, а 12 июня едем в Севастополь», — рассказал Артем Чурилов.

С собой участники пробега везут гуманитарную помощь, а также письма от детей, которые вручат бойцам СВО. Мотоциклисты планируют возложить цветы к знаковым мемориалам. В городе-герое Севастополе в День России ветераны специальной военной операции вместе с сослуживцами примут участие в торжественных мероприятиях.

Глава Чехова Михаил Собакин отметил, что это не только пробег по местам боевой славы, в поддержку тех, кто сегодня продолжает защищать русский мир, это еще и гуманитарная миссия. Мероприятие планируют сделать традиционным, чтобы охватить как можно больше людей.