Сегодня 15:01 Общественная палата Абхазии поддержала Бжанию в вопросе легитимности власти Фото: РИА «Новости»
Общественная палата Абхазии выразила поддержку президенту республики Аслана Бжании в вопросе возвращения легитимности его власти. Об этом
ТАСС заявил член палаты Давид Пилия.
Также Бжанию поддержали главы нескольких российских регионов, назвав события 15 ноября попыткой государственного переворота.
Ранее президент республики заявил, что
он уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента. До этого он утверждал, что все руководство Абхазиии, включая его самого, останутся на своих местах и будут работать дальше.
Протестующие в Абхазии
прорвались в здание парламента 15 ноября. Участники акции протеста против ратификации инвестиционных соглашений с Россией призвали главу государства покинуть свой пост.
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