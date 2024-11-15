Сторонники оппозиции выломали оконные решетки и прорвались в парламент Абхазии

Демонстранты во время протестной акции в центре Сухума выломали решетки на одном из окон здания абхазского парламента и пробрались внутрь. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Издание опубликовало видеозаписи, как сторонники оппозиции перелезают через сломанное ограждение и пробираются в здание. После этого правоохранители запустили в толпу протестующих несколько дымовых шашек.

Во время протестов к митингующим вышли министр внутренних дел Роберт Киут, председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар. Они заверили собравшихся, что передадут лидеру республики Аслану Бжании требования оппозиции.