Сторонники оппозиции выломали оконные решетки и прорвались в парламент Абхазии

Демонстранты во время протестной акции в центре Сухума выломали решетки на одном из окон здания абхазского парламента и пробрались внутрь. Об этом сообщило РИА «Новости».
Издание опубликовало видеозаписи, как сторонники оппозиции перелезают через сломанное ограждение и пробираются в здание. После этого правоохранители запустили в толпу протестующих несколько дымовых шашек.
Во время протестов к митингующим вышли министр внутренних дел Роберт Киут, председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар. Они заверили собравшихся, что передадут лидеру республики Аслану Бжании требования оппозиции.
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