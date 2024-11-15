Президент Абхазии высказался о своем увольнении

Президент Абхазии Бжания заявил, что он и другие чиновники будут работать дальше

Лидер Абхазии Аслан Бжания заявил, что он и вице-президент Бадра Гунба находятся на работе и будут дальше выполнять свои обязанности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Руководство Абхазии, президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства находятся на местах, будут находиться на местах и будут работать дальше», — объяснил он.

Бжания призвал абхазцев не поддаваться панике и не идти провокации. Он подчеркнул, что правительство сделает все необходимое для ликвидации сегодняшних событий.

Ранее издание «Республика» сообщило, что Аслан Бжания якобы согласился уволиться после требований со стороны протестующих. Оппозиционеры предложили властям два варианта: на пост лидера назначают Лашу Ашубу и уходят действующий лидер, премьер-министр и вице-президент, или отставка всего правительства, при которой нынешний президент назначит кандидата, устраивающего обе стороны.