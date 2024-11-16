Бжания назвал условие, при котором уйдет в отставку

Бжания сказал, что уйдет в отставку, когда оппозиция освободит здание парламента

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку, когда оппозиция освободит здание. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Когда они (протестующие — прим. ред.) покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — сказал президент.

Однако он отметил, что в случае отставки готов выдвинуть свою кандидатуру на новых президентских выборах.

В столице Абхазии, Сухуме, начались протесты после обсуждения инвестиционного соглашения с Россией. Активисты считают, что от этого соглашения республика не получит никакой пользы.

Ранее Бжания покинул Сухум. Позднее выяснилось, что он находится в родном селе Тамыш. МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию.