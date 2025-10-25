Обидевших жену Макрона расследователей отдадут под суд

AFP: суд в Париже рассмотрит дело против 10 человек о кибертравле Брижит Макрон

Усомнившиеся в половой принадлежности первой леди Франции Брижит Макрон пойдут под суд. В Париже рассмотрят дело о кибертравле, фигурантами которого стали 10 человек, сообщило агентство AFP .

Заседания в Уголовном суде Парижа намечены на 27 и 28 октября. На скамье подсудимых — восемь мужчин и две женщины, в том числе писатель Орельен Пуарсон-Атлан и блогер Дельфин Жегусс.

Им грозит до двух лет тюрьмы за травлю жены президента Франции в интернете. Фигуранты дела обвинили ее педофилии из-за большой разницы в возрасте с супругом, усомнились в половой принадлежности и ориентации.

На YouTube-канале Жегусс ранее выступила независимая журналистка Наташа Рэй, которая расследовала прошлое четы Макрон с 2021 года и получила штраф за клевету. Она обратилась в ЕСПЧ и попросила политическое убежище в России.