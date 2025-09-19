Сегодня 02:57 Под юбкой у жены Макрона. Покажут фото, но люди хотят крови — как понять, какого пола Брижит Врач Греков: определить пол Брижит Макрон можно по крови 0 0 0 Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Суд

Скандалы

Эммануэль Макрон

Женщины

Франция

Теории заговора

Брижит Макрон «покажет все», притом сразу в суде. Президент Франции в отчаянии собрался поднять подол собственной жене — лишь бы закрыть рот журналистам. Что за чудесную тайну захотел найти под юбкой супруги Эммануэль Макрон, докажут ли интимные снимки реальный пол Брижит и как быть с ее живым-мертвым братом — в материале 360.ru.

Крупнейший скандал в истории человечества Журналистка Кэнди Оуэнс неоднократно заявляла, что Брижит Макрон была мужчиной. Она выпустила серию видео под названием «Становление Брижит». У Оуэнс в социальных сетях миллионы подписчиков — история моментально стала сенсационной. Сама журналистка назвала свои выводы «самым крупным скандалом в политике за всю историю человечества». В той же серии подкастов Оуэнс также уверяла, что президент Франции и его жена были кровными родственниками, а Эммануэль Макрон и вовсе был «результатом эксперимента ЦРУ на людях» или «аналогичной правительственной программы контроля над сознанием». Затронула Оуэнс и Стэнфордский эксперимент — это совершенно реальный тест, который провели в 1971 году. Психологи разделили поровну группу из 24 студентов-мужчин, одни играли заключенных, вторые стали надзирателями.

Фото: Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Через шесть дней эксперимент свернули — «охранники» превратились в настоящих зверей, хотя понимали, что работают с такими же студентами. Оуэнс уверяет, что на одной из записей Стэнфордского эксперимента она приметила кого-то, напоминающего Брижит Макрон. Журналистка заявила, что тест мог оказать негативное влияние на психику первой леди Франции — на тот момент Жана-Мишеля Тронье, как считает любительница конспирологии Оуэнс. По ее словам, именно этот эпизод и заставил парня задуматься о перемене пола*. Живой-мертвый брат Брижит Широко теория о Брижит в социальных сетях разошлась в 2021 году. В США ее активными сторонниками стали Кэндис Оуэнс и Такер Карлсон. Волну хайпа раздула французская блогерша Наташа Рэй. Ее поддержал ясновидящий по фамилии Руа. Сначала Рэй опубликовала статью на ультраправом сайте. Сторонники заговоров, противники вакцинации и крайне правые активисты обсудили эту теорию в ходе трансляции на YouTube, после чего о ней стали писать в социальных сетях. О чем же была столь привлекательная статья? Рэй уверяла, что первая леди Франции родилась под именем Жан-Мишель Тронье — это девическая фамилия супруги французского лидера. Настоящая Брижит, по мнению блогеров, умерла подростком, а семья по каким-то неясным причинам решила скрыть ее смерть. В девушку якобы перевоплотился* ее родной брат, тот самый Жан-Мишель. Конспирологическая теория не имела никаких доказательств. У Брижит и в самом деле есть брат Жан-Мишель Тронье, он жив и прекрасно себя чувствует. Кроме того, Брижит Макрон замужем за Эммануэлем Макроном с 2007 года. У нее трое взрослых детей от прежнего брака — но такие доводы любителям конспирологии не понравились.

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему Брижит придется «поднять юбку» В 2024 году чета Макронов выиграла дело о клевете против Руа и Рэй. Решение в следующем году отменили по апелляции. Но основанием для отмены оказалась вовсе не несостоятельность обвинений в адрес блогеров, а защита свободы слова. Верховный суд решил, что Руа и Рэй имели право говорить что угодно. Макроны уже начали обжаловать это решение. В июле они также подали в американский суд с иском против Оуэнс. Семья французского президента заявила, что журналистка игнорировала все достоверные доказательства и вместо этого «продвигала теории заговора и известных клеветников». Здесь Брижит и Эммануэль Макроны вновь столкнулись с неприятной особенностью законодательства. Дело в том, что в США в делах о клевете в отношении публичных фигур именно истцу необходимо доказать, что ответчик осознанно распространял заведомо ложную информацию. Оуэнс же на голубом глазу уверила, что «правда-правда» верит в истинность своих слов. В 2024 году она даже уверяла, что готова «поставить на кон всю свою профессиональную репутацию», чтобы подтвердить теорию о поле Брижит Макрон.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Поручик, вы — женщина? Поэтому Макрон и его жена теперь планируют предоставить суду в США некие «научные доказательства» того, что Брижит — женщина. Покажут судье и «фотографические доказательства». Адвокат супругов Макрон Том Клэр объяснял прессе, что выступления Оуэнс крайне огорчили Брижит. Они также отвлекли от важных дел президента Франции. «Очень тяжело осознавать, что нужно проходить через такое, доказывать подобные вещи. Это процесс, через который ей предстоит пройти публично. Но она готова. Она полна решимости сделать все, чтобы доказать правду», — уверил адвокат. Клэр пообещал предоставить на процессе «экспертные научные заключения». Он отказался раскрыть, о чем именно идет речь. Юрист добавил, что семья Макрон готова окончательно доказать ложность абсолютно всех заявлений Оуэнс. Брижит, по словам юриста, придется пережить неприятные моменты. В прессу наверняка попадет информация личного характера о супруге президента Франции.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кроме того, адвокат пообещал, что в суде представят фотографии Брижит Макрон во время беременности и воспитания детей. Покажут ли такие материалы журналистам, неизвестно. Как Брижит доказать, что она женщина Но о каких доказательствах может вообще идти речь и как с гарантией определить пол? Евгений Греков, врач-эндокринолог, андролог и уролог, в беседе с редакцией 360.ru объяснил, что проще всего будет провести общий осмотр. По его словам, уникальные гендерные маркеры в 90% случаев оказываются достаточными для решения. «У мужчины должен присутствовать пенис, яички, специфическое оволосение по мужскому типу и вторичные половые признаки», — пояснил андролог. Свои маркеры очевидно есть и у женщин.

Естественно, будет вульва, специфическое оволосение на лобке в виде треугольника, грудь, и плюс еще отсутствие специфического волосяного покрова на лице. Евгений Греков

Фото: РИА «Новости»

Однако и этого может быть недостаточно. Кроме того, вряд ли президент Франции опубликует столь интимный отчет с подобными деталями о физиологии своей супруги. Люди требуют крови Не стоит забывать и о том, что существуют различные генетические и эндокринологические заболевания, которые даже при самом внимательном визуальном осмотре могут ввести в заблуждение. Поэтому наиболее надежным методом доказательства для четы Макрон мог бы стать лабораторный анализ крови. «Самый точный метод измерения половой принадлежности человека — хромосомный. Нужно сдать анализ на хромосомный набор и смотрим. XY это мужской кариотип, ХХ — женский», — добавил эндокринолог Греков.

Видео: 360.ru

В теории суд в США может затребовать именно такое доказательство. Если сочтет, что ни фотографий беременной Брижит Макрон, ни других ее личных снимков недостаточно.

Впрочем, вопросы могут возникнуть у суда и к Кэндис Оуэнс. Журналистка хорошо известна как ярая сторонница теорий заговора. В разное время она делала весьма спорные замечания о евреях, коронавирусе, расизме и даже половых органах Дональда Трампа. *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено