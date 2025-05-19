Сегодня 01:04 Тайна Франции раскрылась. Появились новые доказательства, что Брижит Макрон — не женщина Журналистка Оуэнс: Брижит Макрон могла быть мужчиной 0 0 0 Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Эммануэль Макрон

История

Франция

Франция пережила революции, любовные романы и коррупционные аферы, но история жены Эммануэля Макрона может стать для Пятой республики последней. Журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала новые доказательства того, что Брижит Макрон могла быть ранее мужчиной.

Макрона соблазнил учитель? История любви Брижит и Эммануэля сама по себе непроста — будущего президента Франции еще подростком соблазнила опытная учительница, старше его на 24 года. По версии журналистки, никакой учительницы не было и в помине, а Макрона привлек педагог мужчина. Оуэнс уверяет, что Брижит могла подвергнуться сложным хирургическим вмешательствам, чтобы стать той элегантной дамой, которую мы привыкли видеть на экранах. В качестве косвенных доказательств расследователь приводит некие архивные записи — стоит признать, что никаких документальных свидетельств американская охотница за скандалами так и не предоставила.

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто делал операции первой леди Расследование вывело Оуэнс на имена топ-парижских пластических магов, чьи кабинеты известны определенному сообществу. Журналистка и приводит косвенные связи первой леди с клиникой, куда стекаются миллионы евро «на коррекцию судьбы». Откуда появились слухи о поле Брижит Макрон В своем видео от марта 2024 года (ролик журналистка уже удалила) Оуэнс сослалась на вероятный оригинальный источник странной истории: статью 2021 года в правом французском журнале Faits et Documents. Ее авторы без всяких доказательств ошеломили публику утверждением, согласно которому Брижит и ее брат Жан-Мишель Тронье на самом деле один и тот же человек. Дескать, родилась будущая первая леди Франции мужчиной и поменяла все в возрасте 30 лет. Куда пропал первый муж Брижит За виральную историю позднее ухватилась журналистка Наташа Рэй. Она в четырехчасовом видео назвала личность жены Макрона «государственной ложью» и заявила, что ее первый муж, Андре-Луи Озьер, на самом деле никогда не существовал.

Фото: РИА «Новости»

Поддержала коллегу и Оуэнс, заявившая, что никогда не видела совместных фото Брижит Макрон и Озьера. Нечасто в прессе публиковались и снимки самой первой леди Франции до 1993 года. Жену Макрона придумала судимая аферистка Романтическую историю о Брижит Макрон придумала, по версии Оуэнс, королева французского пиара Мишель Маршан, известная своими тесными связями с политической жизни республики. В 2021 году Маршан обвинили в оказании давления на свидетеля в рамках расследования дела о предполагаемом финансировании предвыборной кампании Саркози ливийскими властями. Личная жизнь Маршан также привлекала внимание общественности. Она была замужем за мафиози Хафедом, а затем за грабителем Морисом Деманьи. Оуэнс считает, что именно Маршан стоит за попытками скрыть от прессы реальную личность жены Макрона. Тайный эксперимент ЦРУ Оуэнс также считает, что Эммануэль Макрон мог участвовать в секретной программе ЦРУ «МК-Ультра». Такая программа существовала на самом деле, она была направлена на изучение методов контроля над разумом. Проект включал эксперименты с использованием психотропных веществ, гипноза, сенсорной депривации и других технологий. Его целью было исследование способов манипуляции человеческим сознанием, получения информации и создания потенциальных методов ведения психологической войны. Программа проводилась в условиях строгой секретности, и ее детали долгое время скрывались от общественности. Скандал вокруг «МК-Ультра» разгорелся в 1970-х годах после расследований, инициированных сенатом США. Программу официально закрыли — журналистка при этом не поясняет, каким образом родившийся в 1977 году Макрон мог быть ее участником. Ответ президента Оуэнс направила Макрону 21 вопрос о прошлом его жены, но ответа не получила. Детские фото Брижит из семейного архива тоже остались недоступны. Эммануэль публично назвал расследование «фальшивкой», признав, что слухи о супруге его огорчают. Известно, что год назад расследование по данному факту проводила и британская газета Daily Mail.