Осужденная за клевету на жену Макрона журналистка заявила о давлении и угрозах

Наташа Рэй, осужденная во Франции за слова о жене президента Эммануэля Макрона, рассказала про давление и воспрепятствование публикации материалов со стороны властей и полиции. Откровениями женщина поделилась с РИА «Новости» .

«На меня оказывалось колоссальное давление, угрозы, аресты у меня дома, временное заключение, у меня отбирали личные вещи, как мой телефон, который я получила только 3,5 года спустя», — заявила она.

Рэй начала расследование о прошлом Брижит Макрон в 2021 году. По ее данным, супруга политика могла родиться мужчиной. В беседе с журналистами она рассказала, что полицейские приходили в ее дом без ордера, а адвокаты получали угрозы.

При этом журналист, в чьем издании появилась статья Рэй о Брижит, смог избежать негативных последствий, потому что живет в Италии.

В 2023 году суд Кана в Нормандии признал Рэй виновной в клевете. В сентябре прошлого года ее приговорили к штрафам размере 13,5 тысячи евро.

Журналистка отметила, что собирается подать в суд на первую леди. По мнению Рэй, вынесенный ей приговор был мошенническим.