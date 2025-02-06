Журналистка Наташа Рэй, обвиняемая в клевете в адрес жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, хочет получить политическое убежище в России из-за любви к нашей стране. Об этом женщина рассказала в интервью РИА «Новости» .

«Мой адвокат сам столкнулся с давлением, когда взялся за мое дело. <… > Он предложил обратиться к США, но я всегда негативно относилась к американскому империализму. А Россия всегда была второй страной в моем сердце. Я очень люблю эту страну, люблю русскую архитектуру», — заявила Рэй.

Журналистка поделилась, что никогда не была в России, хоть и очень давно мечтала посетить страну. Она рассказала, что в ее гардеробе много элементов одежды с «русскими национальными мотивами», а на любимой сумке ручной работы вышита матрешка.

Кроме того, Рэй отметила, что уважает президента Владимира Путина и уважает его осударственную политику.

«А Петр Толстой (депутат Госдумы — прим. ред.) прекрасно говорит по-французски, и я согласна с ним, когда он говорит об упадке Запада. Поэтому вы понимаете, почему между США и Россией моя душа склоняется к России», — сказала она.

Ранее Наташа Рэй рассказала про давление и воспрепятствование публикации материалов со стороны властей и полиции.

Журналистка занимается расследованием прошлого первой леди Франции с 2021 года. По ее данным, супруга Макрона могла родиться мужчиной.

В 2023 году суд Кана в Нормандии признал Рэй виновной в клевете. В сентябре прошлого года ее приговорили к штрафам размере 13,5 тысячи евро.