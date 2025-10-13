Нобелевскую премию по экономике присудили за объяснение экономического роста

Нобелевской премии по экономике в этом году удостоились американо-израильский историк Джоэль Мокир, французский экономист Филипп Агьон и его канадский коллега Питер Ховитт. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Все они получили премию за объяснение экономического роста. Мокир вывел его причины через технологический прогресс, а Агьон и Ховитт — через творческое разрушение. Этот термин означает, что более новые и мелкие компании могут быть конкурентоспособнее на рынке, если внедряют что-то инновационное.

При этом в завещании самого Альфреда Нобеля премии по экономике не было. Ее учредил Банк Швеции только в 1969 году. Один раз ее лауреатом стал ученый из СССР — Леонид Канторович.

Ранее Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, премию мира — венесуэльской экс-депутату Марии Корине Мачадо, по физике — Джону Кларку, Майклу Деворе и Джону Мартинису, по физиологии и медицине — Фреду Рамсделлу, Мэри Брунков и Шимону Сакакучи, по химии — Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги.