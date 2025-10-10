Экс-депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо стала обладательницей Нобелевской премии мира. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Награду она получила «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Мачадо покинула парламент в 2014 году после провала протестов против Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп пока не отреагировал на эту новость. Однако еще в январе 2025 года в своей соцсети Truth Social он активно поддерживал Мачадо и заявлял, что ее сторонники выражают мнение сотен тысяч жителей Венесуэлы. Самих протестующих глава Белого дома называл борцами за свободу страны.