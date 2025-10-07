Стало известно, кто получит Нобелевскую премию по физике

Нобелевскую премию по физике присудили Джону Кларку, Майклу Деворе и Джону Мартинису за прорывные открытия в области квантовой механики. Об этом сообщили представители Нобелевского комитета на церемонии.

Квантовая механика позволяет частице преодолевать барьер с помощью туннельного эффекта. Когда в процесс вовлекается множество частиц, квантовые явления часто становятся незначительными. Опыты лауреатов продемонстрировали возможность воспроизведения квантовых свойств на макроскопическом уровне.

В 2024 году Нобелевскую премию по физике присудили Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в сфере обучения нейросетей.

Также назвали имена лауреатов Нобелевской премии по медицине — Фред Рамсделл, Мэри Брунков и Шимон Сакакучи. Ученые получат награду за открытия в сфере периферической иммунной толерантности.