Стал известен обладатель Нобелевской премии по литературе 2025 года

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Награду литератор получил «за захватывающее и фантастическое творчество, которое утверждает силу искусства посреди апокалиптического ужаса».

Краснахоркаи родился 5 января 1954 года, по образованию — историк искусства. Прославился антиутопическими притчами о существовании людей без связей с внешним миром и перспектив. Его книги неоднократно экранизировал венгерский режиссер Бела Тарр.

Завтра должны объявить лауреата Нобелевской премии мира. В этом году на награду претендуют 338 кандидатов, в том числе 94 организации. Список кандидатов засекречивают на 50 лет, однако известно, что в нем есть президент США Дональд Трамп.