Стал известен обладатель Нобелевской премии по литературе 2025 года
Нобелевскую премию по литература присудили писателю Ласло Краснахоркаи
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Награду литератор получил «за захватывающее и фантастическое творчество, которое утверждает силу искусства посреди апокалиптического ужаса».
Краснахоркаи родился 5 января 1954 года, по образованию — историк искусства. Прославился антиутопическими притчами о существовании людей без связей с внешним миром и перспектив. Его книги неоднократно экранизировал венгерский режиссер Бела Тарр.
Завтра должны объявить лауреата Нобелевской премии мира. В этом году на награду претендуют 338 кандидатов, в том числе 94 организации. Список кандидатов засекречивают на 50 лет, однако известно, что в нем есть президент США Дональд Трамп.