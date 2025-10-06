Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по медицине получат Рамсделл, Брунков и Сакакучи

Нобелевскую премию по медицине получат Фред Рамсделл, Мэри Брунков и Шимон Сакакучи. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Награду присудили ученым за открытия в области периферической иммунной толерантности.

Брунков представляет Институт системной биологии в Сиэтле, Рамсделл работает в компании Sonoma Biotherapeutics в Сан-Фарнциско, а Сакакучи — в Университете Шимона в Осаке.

В Нобелевском комитете отметили, что лауреаты выявили защитников иммунной системы — регуляторные Т-клетки, предотвращающие атаку иммунных клеток на собственный организм.

«Их открытия сыграли решающую роль в понимании работы иммунной системы и почему серьезные аутоиммунные заболевания развиваются не у всех нас», — заявил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

