«Ничего не остановит». Трамп высказался о новом покушении

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подтвердил, что слышал выстрелы неподалеку от гольф-клуба во Флориде. Он заверил сторонников, что не пострадал, сообщили «Известия».
Избирательный штаб республиканца сделал рассылку с его комментарием. Трамп поблагодарил сторонников за беспокойство. Он заявил, что находится в безопасности и чувствует себя хорошо.
«Недалеко от меня звучали выстрелы. <…> Меня ничего не остановит. Я никогда не сдаюсь!» — сказал политик.
Перестрелка случилась недалеко от международного поля для гольфа Trump West Palm Beach. Два человека целились друг в друга. Впоследствии полицейские нашли в кустах АК-47 и задержали одного из подозреваемых.