«Ничего не остановит». Трамп высказался о новом покушении

Трамп подтвердил стрельбу рядом с гольф-клубом во Флориде

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подтвердил, что слышал выстрелы неподалеку от гольф-клуба во Флориде. Он заверил сторонников, что не пострадал, сообщили «Известия» .

Избирательный штаб республиканца сделал рассылку с его комментарием. Трамп поблагодарил сторонников за беспокойство. Он заявил, что находится в безопасности и чувствует себя хорошо.

«Недалеко от меня звучали выстрелы. <…> Меня ничего не остановит. Я никогда не сдаюсь!» — сказал политик.

Перестрелка случилась недалеко от международного поля для гольфа Trump West Palm Beach. Два человека целились друг в друга. Впоследствии полицейские нашли в кустах АК-47 и задержали одного из подозреваемых.

Версию о покушении на Трампа выдвинула конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. В июле он уже пережил посягательство на жизнь, когда выступал на мероприятии в Пенсильвании. Тогда стрелка ликвидировали.