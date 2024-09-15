Стали известны подробности о стрельбе у места, где был Трамп

NYP: стрелявшие у места, где находился Трамп, целились не в него

Сообщения о покушении на экс-президента США Дональда Трампа оказались недостоверными. Стрельба велась не по политику. Два человека устроили перестрелку за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach, написала газета New York Post.

«Злоумышленники целились друг в друга», — отметили в сообщении.

Также подробности вероятного покушения на своего отца раскрыл Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X. Он написал, что выстрелы произошли вне поле для гольфа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Полицейские нашли в кустах АК-47. По словам Трампа-младшего, подозреваемого уже задержали.

Ранее о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщила Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что «он жив и здоров».

Трамп уже пережил одно покушение 13 июня в городе Батлер. Во время митинга стрелок несколько раз выстрелил в экс-президента, одна из пуль задела его ухо.