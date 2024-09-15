Подозреваемого в стрельбе возле гольф-клуба Трампа задержали

Подозреваемого в стрельбе возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, задержали. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X сын экс-президента Дональд Трамп — младший.

«Стрельба на поле для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47», — написал он.

Подозреваемого уже задержали. До этого газета New York Post сообщила, что двое неизвестных открыли стрельбу, когда политик выходил из своего гольф-клуба. По информации издания, мужчины целились друг в друга, а не покушались на Трампа.

Ранее конгрессмен Марджори Тейлор-Грин опубликовала пост в соцсетях, убежденная, что на экс-президента совершили второе покушение и опять неудачное, желая помешать его победе на президентских выборах.