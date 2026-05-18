«Ни к чему не готов». Трамп сделал предупреждение Ирану

Трамп заявил, что не готов к уступкам в переговорах с Ираном

Иран заинтересован в мирном соглашении с США, но Белый дом пока не готов пойти на уступки по ядерной программе. Американский президент Дональд Трамп сообщил об этом в интервью The New York Post .

Республиканец отказался вдаваться в подробности встречи с командой по национальной безопасности в Вирджинии. На вопрос о подтверждении приверженность пятничному заявлению о готовности США принять 20-летний мораторий на обогащение урана в Иране Трамп ответил отрицательно.

«Сейчас я ни к чему не готов. <…> Я не могу с вами об этом говорить. Слишком много всего происходит», — сказал он.

Иран, по мнению американского президента, заинтересован в сделке с США больше, чем когда-либо, потому что знает, что скоро должно что-то произойти. При этом Трамп заверил, что не разочарован действиями иранского руководства, но дал понять, что американская администрация настроена решительно.

Ранее США на время переговоров приостановили санкции в отношении иранской нефти. Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупредила о последствиях военной операции Трампа в Иране.