США временно сняли санкции с иранской нефти ради переговоров

Tasnim: США приостановили санкции против иранской нефти на время переговоров

США согласились временно приостановить действие санкций против иранской нефти на время переговоров. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в переговорной команде.

По данным журналистов, американская сторона приняла положение нового текста, которое предусматривает исключение из санкционного режима для иранских нефтяных поставок. Уточняется, что мера носит временный характер и действует только на период переговоров.

При этом Тегеран продолжает настаивать на более жестких условиях. Иран требует полной отмены всех санкций США, а не только временных послаблений.

Накануне председатель комиссии по внутренним делам парламента Ирана Мохаммад Салех заявил, что план из 10 пунктов стал красной линией в конфликте с Соединенными Штатами. При этом, по его словам, Тегеран имеет преимущество и может выдвигать условия.