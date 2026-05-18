США предрекли революцию, если Трамп отправит военных в Иран

Тейлор Грин: с США случится революция, если Трамп отправит военных в Иран

Соединенный Штаты ждет революция, если президент Дональд Трамп решит отравить американских военных в Иран. Об этом в соцсети Х написала бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», — заявила Тейлор Грин.

Американка отметила, что администрация Трампа нарушила обещание не начинать войны. Она пригрозила созданием коалиции, которая сможет отстранить правительство от власти.

«Коалиция объединится и это будет не остановить. Я позабочусь об этом. Покончим с этой войной. Это глупо», — подчеркнула экс-конгрессвумен.

Трамп ранее объявил о возможных новых действиях США в рамках нынешнего противостояния с Ираном. Американский президент похвастался «успехами», которых страна достигла за последние 16 месяцев. ОН упомянул успешную операцию в Венесуэле и «военное уничтожение Ирана».