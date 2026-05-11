Трамп решил отклонить ответ Ирана на проект соглашения с США

Axios: Трамп заявил, что отвергнет ответ Ирана на предложение США

Президент США Дональд Трамп собрался отклонить ответ Ирана на американское предложение по урегулированию конфликта. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на телефонный разговор с американским лидером.

«Президент Трамп в коротком телефонном разговоре <…> в воскресенье заявил, что отклонит ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны», — написали обозреватели.

Трамп также рассказал, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я только что прочитал ответ так называемых „представителей“ Ирана. Мне он не нравится, он совершенно неприемлем», — заявил он в соцсети Truth Social.

В воскресенье, 10 мая, Иран передал Пакистану свой ответ на предложение США по завершению конфликта, сообщило агентство IRNA. По данным журналистов, в документе основное внимание уделили прекращению войны и безопасности судоходства в Персидском заливе.

Ранее на фоне продвижения переговоров американские власти решили приостановить операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе.