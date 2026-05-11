Трамп решил отклонить ответ Ирана на проект соглашения с США

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп собрался отклонить ответ Ирана на американское предложение по урегулированию конфликта. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на телефонный разговор с американским лидером.

«Президент Трамп в коротком телефонном разговоре <…> в воскресенье заявил, что отклонит ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны», — написали обозреватели.

Трамп также рассказал, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я только что прочитал ответ так называемых „представителей“ Ирана. Мне он не нравится, он совершенно неприемлем», — заявил он в соцсети Truth Social.

В воскресенье, 10 мая, Иран передал Пакистану свой ответ на предложение США по завершению конфликта, сообщило агентство IRNA. По данным журналистов, в документе основное внимание уделили прекращению войны и безопасности судоходства в Персидском заливе.

Ранее на фоне продвижения переговоров американские власти решили приостановить операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе.

