Иран заявил о красных линиях в конфликте с США

План из 10 пунктов стал для Ирана красной линией в противостоянии с США. Об этом председатель комиссии по внутренним делам парламента Ирана Мохаммад Салех Джокар заявил в интервью агентству Mehr .

По его словам, Тегеран считает себя стороной, которая добилась преимущества, поэтому именно он вправе выдвигать условия. Соединенным Штатам следует принять иранскую позицию, а не пытаться навязать собственные требования.

«Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство, потерпевшее неудачу. Поэтому американцы должны принять наши условия», — сказал Джокар.

Он уточнил, что в перечень включили полный контроль над Ормузским проливом, право на обогащение урана, отмена всех санкций, выплата репараций и вывод американских войск из региона. Джокар также заявил, что Иран никогда не доверял США и потому видит для страны только один путь — дальнейшее усиление.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возможных новых действиях Вашингтона в рамках нынешнего противостояния с Ираном.