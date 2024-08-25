«Макрон опустился до уровня взятия заложников». Сноудена возмутил арест Дурова

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — это посягательство на основные права человека на свободу слова и объединений. Такое заявление сделал экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в соцсети Х .

«Я удивлен и глубоко опечален тем, что [президент Франции Эммануэль] Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям», — написал он.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета. Предпринимателя обвиняют в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле.

В день ареста Дуров целенаправленно летел в Париж — там у него был запланирован ужин. Миллиардера сопровождали телохранитель и помощник.

По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрея Климова, предпринимателя задержали по запросу США. Россия запросила у Франции доступ к Дурову.