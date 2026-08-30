В Берне прошел митинг против сближения Швейцарии с НАТО

В Берне около тысячи человек вышли на акцию в поддержку нейтралитета Швейцарии и против ее сближения с НАТО. Участники также высказались против присоединения страны к санкциям, не одобренным Советом Безопасности ООН, сообщило издание 20 Minuten .

Митинг прошел в субботу, 29 августа, перед зданием Федерального дворца по призыву организаторов кампании «Сохранить нейтралитет Швейцарии». Они критиковали правительство за сотрудничество с Североатлантическим альянсом и поддержку санкций Евросоюза против России.

Участники держали плакаты с лозунгами «Наш нейтралитет — наша сила», «Мы либо нейтральны, либо нет!», «Нет НАТО! Да — швейцарскому нейтралитету!» и «Дадим шанс миру».

«Ориентиром [для Швейцарии] должно быть уважение к международному праву, однако в последние годы мы его утратили, занимая весьма жесткую позицию в отношении России, но в то же время — крайне слабую позицию в отношении Израиля», — заявил бывший дипломат Жан-Даниэль Рюш агентству France Press.

Швейцарцы проголосуют по инициативе об ужесточении принципа нейтралитета 27 сентября. В случае ее одобрения конституция может запретить стране поддерживать санкции, которые не утвердил Совбез ООН. Инициативу выдвинула Швейцарская народная партия, которая располагает большинством в парламенте.

Федеральный совет выступил против конституционного расширения принципа нейтралитета и рекомендовал гражданам отклонить инициативу. В МИД Швейцарии ранее предупредили, что одобрение документа потребует отменить действующие санкции против России.

Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но после 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявлял, что страна сделала заметные шаги в сторону интеграции с альянсом.