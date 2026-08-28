Швейцария допустила отказ от антироссийских санкций ради укрепления нейтралитета

Швейцария может отменить действующие санкции против России, если граждане поддержат инициативу об ужесточении политики нейтралитета на референдуме 27 сентября. Об этом сообщила Daily Mail .

Предлагаемые поправки запретят Берну вводить ограничения против государств, участвующих в вооруженных конфликтах, если такие меры не одобрит Совет Безопасности ООН. Исключение составят действия, необходимые для предотвращения обхода санкций через территорию Швейцарии.

В случае одобрения инициативы страна не сможет присоединяться к новым санкционным пакетам Евросоюза, включая ограничения, которые Брюссель ввел против России после февраля 2022 года.

Поправки также закрепят в Конституции принцип постоянного вооруженного нейтралитета. Они ограничат сотрудничество Швейцарии с военными альянсами, включая совместные учения и обмен данными с НАТО. Исключение предусмотрят только при прямом нападении на страну или непосредственной угрозе такого нападения.

Инициативу поддержала Швейцарская народная партия. Федеральный совет и парламент, напротив, рекомендовали избирателям ее отклонить. По данным опроса общественного мнения, 36% респондентов были готовы проголосовать за ужесточение нейтралитета, 62% выступили против.

Ранее в Государственном секретариате Швейцарии по экономике заявили, что у страны нет правовых оснований для конфискации замороженных российских активов. Причем это касается как средств Центробанка, так и имущества частных владельцев.