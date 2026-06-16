Швейцария расширила санкции против России вслед за ЕС

Власти Швейцарии расширили список санкций против России и добавили в него 16 физических лиц и семь организаций. Об этом сообщил кабмин конфедерации.

Федеральное министерство экономики, образования и исследований 15 июня внесло поправки в приложение к постановлению о санкциях. Ограничения затронули руководителей департаментов по делам молодежи Севастополя и новых российских регионов, педагогов и глав детских организаций.

«В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций», — указали в заявлении.

Новые меры вступят в силу в 23:00 по местному времени 16 июня, то есть в 00:00 17 июня по московскому времени. Аналогичные ограничения 11 мая опубликовал Евросоюз.