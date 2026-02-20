Россия перестала считать Швейцарию нейтральной страной

Россия считает Швейцарию страной, которая активно поддерживает украинское руководство, но ведет себя сдержаннее других европейских государств. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Берне Сергей Гармонин.

«С 2022 года власти Конфедерации заняли однозначно прокиевскую позицию, неправомерно заморозили российские активы, перенимают практически все антироссийские санкции США и Евросоюза», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Швейцария не переходит границы, очерченные Гаагскими конвенциями 1907 года, но не может считаться предпочтительной площадкой для политических встреч, так как утратила нейтралитет.

Ранее Швейцария выразила готовность снова организовать переговоры российской и украинской делегаций на своей территории. Официальный представитель МИД Николя Бидо уточнил, что для этого необходимо получить согласие обеих сторон.

Предыдущий раунд переговоров прошел 17–18 февраля в отеле InterContinental Geneva. Во встрече также участвовали дипломаты из США.