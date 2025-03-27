Несанкционированные обыски начались в правительстве Гагаузии

В здании правительства Гагаузии начались несанкционированные обыски. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявления заместителя главы автономии Виктора Петрова.

«При отсутствии какого-либо юридического документа, без всякой правовой мотивации сегодня в кабинет Исполкома прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию», — сказал он.

По его словам, обыски начали сотрудники Антикоррупционного центра Молдавии. Их действия он назвал «злоупотреблением полномочиями органов следствия и органов правопорядка».

Ранее молдавские прокуроры подали в суд ходатайство о помещении главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест на 30 суток. Главу автономной республики задержали в аэропорту Кишинева, поместили под стражу на 72 часа, забрали паспорт и скоро предъявят обвинение.

Гуцул заявляла, что власти Молдавии намерены установить внешнее управление и ввести чрезвычайное положение в Гагаузии.